Nördlingen

Die erste Senioren-WG im Ries

Monika Rathgeber (Mitte) lebt in der Senioren-WG in der Deininger Straße, wo sich unter anderem die ambulanten Präsenzkräfte Iris Köhnlein und Angelika Berchtenbreiter (von links) um die Senioren kümmern.

Plus In Nördlingen gibt es die erste ambulant betreute Wohngemeinschaft im Ries. Die fünf Bewohner sind fast alle dement. Weil die Nachfrage groß ist, denkt der initiierende Pflegedienst über eine Expansion nach.

Von Matthias Link

In der Gemeinschaftsküche wird gerade gekocht, es ist Mittagszeit und die Köchin schiebt ein Blech mit Fischstäbchen in den Ofen. Sie kocht dort für die fünf Bewohnerinnen und Bewohner der ersten Nördlinger Senioren-Wohngemeinschaft in der Deininger Straße. Point of Care, der mobile Pflegedienst, der sein Büro gleich nebenan hat, initiierte das Projekt und mietete die Wohnung, wie Geschäftsführer Johannes Schenk erklärt. Die Senioren haben einen Untermietvertrag. Die fünf derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner sind zwischen 61 und 92 Jahre alt, haben die Pflegegrade eins bis drei und sind fast alle, zumindest leicht, dement.

