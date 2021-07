Die mysteriöse Baumfäll-Aktion im Nördlinger Gerberviertel ist aufgeklärt

Plus Mitten in Nördlingen wird ein 15 Meter hoher Baum gefällt. Die Polizei wurde involviert. Inzwischen gibt es Klarheit und einige Tipps für Bürger, die ebenfalls mit beschädigten Bäumen zu tun haben.

Es war eine kuriose Meldung, die die Polizei in der vergangenen Woche rausgab: Ein 15 Meter hoher Baum sei mitten in Nördlingen gefällt worden. Da die Umstände unklar waren, suchten die Beamten nach Zeugen. Auf der Facebookseite der Rieser Nachrichten reichten die Reaktionen von erstaunt („Was ist denn hier los?“) bis zu humorvoll (Das war „der Stadtbieber“). Doch nun gibt es Klarheit zu dem mysteriösem Fall.