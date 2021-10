Nördlingen

07:50 Uhr

Die zweite Mannschaft des TSV ist seit drei Spielen sieglos

Plus Der TSV II ist derzeit nicht besonders erfolgreich. Gegner Horgau ist dagegen auf Erfolgskurs. Was das Besondere an der Mannschaft ist.

Von Klaus Jais

Im Vorspiel vor der Landesligabegegnung empfängt die U23 des TSV Nördlingen am zwölften Spieltag der Bezirksliga Nord den FC Horgau, der sich auf Rang fünf befindet. Neuling Horgau feierte zuletzt vier Siege in Folge und erzielte dabei 19 Tore. Die Rieser dagegen sind drei Spiele in Serie sieglos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen