Diebstahl eines Kennzeichens

Ein Unbekannter hat das vordere Kennzeichen eines Seat entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen in der Nacht von Freitag auf Samstag das vordere Kennzeichen an einem geparkten Seat Leon entwendet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 erbeten. (pm)

