Nördlingen

06.06.2021

Diese Geschäfte haben neu in der Nördlinger Altstadt eröffnet

Zwei neue Geschäfte haben im ehemaligen Willa-Haus in Nördlingen eröffnet. Neben einem neuen Friseur hat sich auch eine Dekorationsgeschäft in dem Haus niedergelassen.

Plus In der Nördlinger Innenstadt haben trotz Pandemie – manchmal sogar genau deswegen – neu eröffnet. Welche das sind und was sich noch in der Altstadt tut.

Von Matthias Link

Die Geschäfte in Nördlingen haben während der Corona-Krise viel gelitten, doch gibt es laut dem Stadtmarketingverein kein Geschäft, das nach dem Lockdown nicht wiedereröffnet habe. Vielmehr sind in der Innenstadt zahlreiche Neueröffnungen zu verzeichnen. Um welche Geschäfte und Branchen handelt es sich?

