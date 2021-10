Diese Innenarchitektin hat nach dem Studium noch eine Schreinerlehre gemacht

Plus Alexandra Taglieber hat nach dem Abitur erst einmal studiert. Danach wählte sie einen ungewöhnlichen Weg – und machte eine Handwerkslehre. Jetzt erhielt sie einen Preis.

Bei der Freisprechungsfeier der Schreinergesellen in der Alten Schranne wurden Ende September auch die Preise für den Wettbewerb „Die Gute Form“ verliehen. Neben den drei Hauptpreisen gab es dieses Jahr etwas besonderes, eine „Belobigung“ für ein außergewöhnliches Gesellenstück. Diese Auszeichnung erhielt Alexandra Taglieber, da sie für den regulären Wettbewerb über der Altersgrenze lag – und mit damals gerade einmal 29 Jahren zu alt war.