Nördlingen: Diesel von Lastwagen abgezapft

Der Lastwagen war in der Gewerbestraße in Nördlingen abgestellt.

Ein Unbekannter zapfte rund 400 Liter Diesel ab. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Der Tankdeckel eines Lastwagens ist zwischen Samstagabend und Montagmorgen aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter aus dem in der Gewerbestraße in Nördlingen abgestellten Lastwagen etwa 400 Liter Diesel abgezapft. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon: 09081/29560. (pm)