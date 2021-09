„Jamaika“ ist Hoffnung der Union: Wie CSU-Politiker reagieren

Plus CSU-Politiker schreiben Beteiligung an Regierung nicht ab. Einer schreibt besonders der FDP eine besondere Rolle zu.

Vielleicht doch noch eine Regierungsbeteiligung der Union? Regionale Kommunalpolitiker der CSU setzen am Wahlabend auf das Prinzip Hoffnung. Zufrieden ist natürlich keiner mit der sich abzeichnenden Wahlniederlage.