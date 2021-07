500 Dosen Johnson & Johnson: Bürger können sich anmelden

Der Landkreis Donau-Ries erhält 500 Dosen des Impfstoff Johnson & Johnson. Bürger können sich per Email für die Impfung anmelden. Das Besondere: Eine Impfung genügt.

Vier Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries haben sich bislang mit der indischen Virusvariante, der sogenannten Delta-Variante infiziert. Das meldet das Landratsamt am Montag. 41 Bürger seien positiv auf die südafrikanische, 1560 Personen auf die britischen Virusvariante getestet worden. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis liege, Stand 5. Juli, 11 Uhr, bei insgesamt 6002. Davon gelten 5819 Personen bereits als genesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Vor jeder Impfung ein Aufklärungsgespräch

Aus einem Sonderkontingent erhalten die Impfzentren im Landkreis Donau-Ries wie berichtet demnächst 500 Dosen des Impfstoffes Janssen des Herstellers Johnson & Johnson. Als einziger Covid-19-Impfstoff genügt bei diesem Vakzin bereits eine Impfung, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff grundsätzlich für den Einsatz bei Personen im Alter über 60 Jahren, nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch jedoch ist er laut Landratsamt ohne Priorisierung ab 18 Jahren einsetzbar. Am Samstag, 10. Juli, ist für das Impfzentrum in Donauwörth ein Sonderimpftag geplant, an dem sich Impfwillige kurzfristig mit dem Vakzin immunisieren lassen können. Vor jeder Impfung findet ein ärztliches Aufklärungsgespräch statt.

Ohne Termin keine Impfung

Interessierte werden gebeten sich, sofern nicht bereits erfolgt, unter https://impfzentren.bayern/citizen/ zu registrieren, und zusätzlich per E-Mail ihr Interesse unter johnson@impfen-donau-ries.de zu bekunden. Anschließend wird Interessierten per E-Mail und SMS ein genauer Termin zugewiesen. Ohne zuvor zugewiesenen und bestätigten Termin erfolgt keine Impfung. Aus diesem Grund bittet das BRK Nordschwaben darum, von spontanen Besuchen ohne Terminbestätigung abzusehen. Auch ein Wechsel auf einen anderen Impfstoff sei in Zusammenhang mit der Sonderimpfaktion nicht möglich. (pm)