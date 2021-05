Nördlingen/Donauwörth

13:00 Uhr

Entfällt Wörnitzstein bald als Haltestelle im Nahverkehrsnetz der Riesbahn?

Plus Trotz eines einstimmigen Beschlusses sieht Landrat Rößle keine schnelle Lösung für die Hesselbergbahn. Doch zwischen Nördlingen und Donauwörth könnte ein Bahnhalt entfallen.

Von Bernd Schied

Stefan Rößle wirkte nach der jüngsten Zusammenkunft des Wirtschaftsausschusses des Donau-Rieser Kreistages sichtlich zufrieden. Dem Landkreischef ist es in dieser Sitzung gelungen, ein gemeinsames künftiges Vorgehen bei den Themen Hesselbergbahn und Beschleunigung der Riesbahn über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zu erreichen. Zum Ausdruck kam dies in einem einstimmigen Beschluss. Dieser enthält auch den Wunsch der CSU/JB-AL-Fraktion, Überlegungen für eine verbesserte Anbindung des Nordrieses an den Schienenverkehr (Bahnhof Otting/ Weilheim) anzustellen. Der Behandlung im Wirtschaftsausschuss in dieser Woche ging ein intensiver Dialog und Abstimmungsprozess mit den zahlreichen beteiligten Akteuren voraus.

