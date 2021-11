So bekommen Sie in Donauwörth oder Nördlingen einen Termin im Impfzentrum

Ab Montag,22. November, gibt es Impftermine in den Zentren in Nördlingen und Donauwörth. Ein Sonderimpftermin findet bereits am Samstag in Nördlingen statt.

„Startschuss“ für für die Reaktivierung des Impfzentrums in Nördlingen und die Erweiterung in Donauwörth ist am kommenden Montag, 22. November. Impfungen (sowohl Erst- und Zweit-, als auch Auffrischungsimpfungen) sind dann an beiden Standorten wieder von Montag bis Freitag nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das hat das Landratsamt Donau-Ries mitgeteilt und dabei auch Details genannt.

Die Erfahrungen der vergangenen Tage hätten landkreisübergreifend gezeigt, dass eine Terminvereinbarung im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unumgänglich sei, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Wartezeiten für die Impfwilligen so weit als möglich zu reduzieren, so die Behörde weiter. Sofern eine Registrierung in BayIMCO noch existiere, könne diese genutzt werden. Sollte kein Account mehr bestehen, könne man sich einfach neu anmelden (https://impfzentren.bayern/citizen/).

Offener Impftag bereits am Samstag in Nördlingen

Zusätzlich bestehe an den Samstagen im Impfzentrum Nördlingen erstmals bereits am 20. November im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr für „Kurzentschlossene“ die Möglichkeit des offenen Impfens, also auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Hier sei jedoch mit langen Wartezeiten zu rechnen, betont das Landratsamt. Die Samstage seien dabei grundsätzlich Erstimpfungen vorbehalten. Da sich das Coronavirus naturgemäß vor allem in der ungeimpften Bevölkerungsgruppe stark ausbreite und dort das Risiko für schwere Verläufe mit Krankenhausaufenthalt ungleich höher sei, sei deren schnellstmögliche Immunisierung nicht minder wichtig wie die Booster-Impfungen für bereits Geimpfte.

An die Bürgerinnen und Bürger, die eine Auffrischungsimpfung in den Impfzentren in Anspruch nehmen möchten, appelliert das Landratsamt deshalb ausdrücklich, hierfür das Impfangebot gegen Terminvereinbarung an den übrigen Wochentagen zu nutzen. Der Erhalt einer Auffrischungsimpfung an den Samstagen könne nicht garantiert werden. (pm)

Info Anmeldungen für Impfungen sind möglich online über Anmeldung in BayIMCO, per Mail an termine@impfen-donau-ries.de oder telefonisch unter 0906-74-6680.

Lesen Sie dazu auch