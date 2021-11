Dreckig und mit schwarzer Leibwäsche: So lebten die Rieser

Plus Die Physikatsberichte geben einen Aufschluss darauf, wie die Menschen im Ries einst gelebt haben. Die Paare hatten viele Kinder - eines sogar 28.

Wie haben unsere Urgroßeltern gelebt? Antworten finden sich in den Physikatsberichten der Stadt- bzw. Landgerichte Donauwörth, Monheim, Nördlingen, Oettingen, Rain, Wallerstein und Wemding, wenn die Vorfahren bayerische Untertanen waren und von 1858 bis 1861 im Gebiet des heutigen Landkreises Donau-Ries gewohnt haben.