Drei an einem Tag: Personen flüchten von Unfällen

Am Donnerstag flüchten an drei unterschiedlichen Unfällen in Nördlingen die Täter. In zwei Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

Gleich mehrere Personen sind in Nördlingen von unterschiedlichen Unfallstellen geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Passantin am Donnerstag, um 13.40 Uhr, wie der Fahrer eines Kleintransporters am Obstmarkt in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigte. Der Fahrer fuhr rückwärts gegen den hinter ihm geparkten weißen Toyota und versetzte ihn durch den Zusammenstoß um rund 120 Zentimeter nach hinten. Laut Zeugenangaben stiegen der Fahrer und sein Beifahrer anschließend aus und wischten an der Fahrzeugfront des Toyota herum, um kurz danach mit dem slowakischen weißen Lieferwagen der Marke Renault zu flüchten.

Bei der Flucht bogen die vermutlich osteuropäischen Männer nach links in die Hallgasse und befuhren diese entgegen der Einbahnstraße. Weiterhin wird um nähere Hinweise zu den beiden rund 30-jährigen Männern, der Fahrer war etwa 180 Zentimeter groß und hatte blonde kurze Haare, der Beifahrer war rund 170 Zentimeter groß und hatte dunkle kurze Haare, gebeten. Waren diese Personen vielleicht zuvor in der Region als Handwerker, Zulieferer oder ähnliches tätig?

Unfall in der Reimlinger Straße in Nördlingen

An anderer Stelle in Nördlingen, auf einem Parkplatz in der Reimlinger Straße, beschädigte eine bis jetzt unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines geparkten VW Golf. Wie die Polizei mitteilt wurde dieser am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Da in beiden Fällen die Unfallverursacher bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise unter Telefon 09081/29560.

Tändelmarkt: Unfallverursacher fährt trotz mehrerer Zeugen weiter

Ebenfalls zur Unfallflucht kam es am Tändelmarkt. Laut Polizei beobachteten dort mehrere Zeugen gegen 14 Uhr eine Unfallflucht. Ein älterer Mann soll mit seinem Auto, der einen Fahrradträger auf der Anhängekupplung montiert hatte, beim Ausparken rückwärts gegen ein Auto gefahren sein. Durch den Aufprall, der einen lauten Knall verursachte, wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam.

Diese sprachen den Mann auf den verursachten Unfall an und schauten sich gemeinsam den entstandenen Schaden an. Allerdings fuhr der Mann dann einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nach zukommen. Die Ermittlungen gegen den Fahrer wurden von der Polizei Nördlingen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (pm)