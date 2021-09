Dreijähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos wird ein Kleinkind auf der B 466 schwer verletzt. Wie es dazu kam.

Auf der B 466 zwischen Pfäfflingen und Oettingen hat sich am späten Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zum Unfallzeitpunkt wollte ein 72-jähriger mit seinem Auto einen vor ihm fahrenden Lastwagen, vermutlich Sattelzug, überholen. Hierbei übersah er den Polizeiangaben zufolge das entgegenkommenden Auto einer 61-jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, das Auto der 61-jährigen stürzte eine Böschung hinab und kam auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug des Verursachers fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer des Lastwagens fuhr weiter.

Der Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen, die 61-jährige und ihr 68-jähriger Beifahrer wurden jedoch mittelschwer verletzt. Ein auf der Rücksitzbank befindlicher 3-jähriger Junge erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Nürnberg geflogen werden. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr geborgen. Anschließend wurde sie ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Pfäfflingen und Nördlingen sorgten für eine Umleitung des Fahrzeugverkehrs und die technische Unterstützung an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Führerscheins des Unfallverursachers an. Ebenso wurde ein Gutachter hinzugezogen. Gesucht wird der Fahrer des Sattelzuges, den der Unfallverursacher überholen wollte. Der Lastwagen soll möglicherweise zu einem Türenhersteller in Oettingen unterwegs gewesen sein. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (pm)

Lesen Sie dazu auch