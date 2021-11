Ehre wem Ehre gebührt: Stadt würdigt herausragende Leistungen

Plus Die Stadt zeichnet besonders engagierte Nördlinger mit der Ehrennadel für ehrenamtliche Tätigkeit aus.

Dem festlichen Anlass angemessen, eröffnen die Geschwister Theresa und Thomas Knoll den Abend mit zwei Klaviersonaten von Beethoven und Haydn, denn Oberbürgermeister David Wittner hat zahlreiche ehrenamtlich tätige Nördlinger in den Stadtsaal im Nördlinger Klösterle geladenen. Sie sollen mit der Überreichung einer Ehrennadel, die Anerkennung der Stadt für ihr Engagement erfahren.