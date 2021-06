Ein ICE namens Nördlingen

Die Deutsche Bahn hat entschieden, dass ein neuer ICE auf den Namen der Stadt Nördlingen getauft wird. Dafür hält der Zug sogar im Ries.

Großer Bahnhof für Nördlingen: Ein ICE 3 der Deutschen Bahn wird auf den Namen der Großen Kreisstadt getauft. Das teilt Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange mit. Er habe die sprichwörtlichen „Weichen“ in Berlin gestellt und freue sich nun sehr, „dass die Deutsche Bahn meinem Vorschlag gefolgt ist, und meine Heimatstadt Nördlingen als Namenspate eines ICE 3-Zuges ausgewählt hat.“ Dass sein Werben für Nördlingen Erfolg hatte, dafür ist Ulrich Lange vor allem dem Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn Ronald Pofalla sowie dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, dankbar: „Sie beide haben meine Idee unterstützt und letztlich dafür gesorgt, dass die Signale für die Zugtaufe auf Grün gesetzt wurden.“

Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern: „Ich freue mich, dass wir diesen ICE auf den Namen „Nördlingen“ taufen und damit unseren Zug als rollenden Repräsentanten für die Stadt wie auch für ganz Bayern auf die Reise schicken.“ Für klimafreundliche Mobilität schaffe die Bahn mehr Kapazität auf der Schiene. Die ICE-Züge gehörten dazu. Sie seien Teil der Flotte, die in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werde, so die Pressemitteilung. „Denn zukünftig fahren unsere Züge im schnellen Deutschlandtakt mit attraktiven Fernverkehrsangeboten für gut vernetzte Regionen.“

Wittner hofft auf eine Schnellzugverbindung für Nördlingen

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Ich freue mich sehr, dass zukünftig ein moderner Zug mit dem Namen unserer traditionsreichen Stadt Nördlingen durch Deutschland fährt.“ Dies sei eine schöne Analogie zur historischen Bedeutung der Stadt, die sich nach Einweihung des Bahnhofs 1849 schnell zu einem wichtigen bayerischen Eisenbahn-Verkehrsknotenpunkt entwickelt habe. Gleichzeitig sei die Namensgebung „auch ein Zeichen der Hoffnung darauf, dass wir in naher Zukunft wieder an diese Vergangenheit anknüpfen können, zum Beispiel mit einer Schnellzugverbindung.“

Seit dem Jahr 2002 tauft die Bahn ihre ICE-Züge auf die Namen deutscher Städte. Nördlingen ist nach Augsburg, Dillingen, Memmingen und Neu-Ulm die fünfte bayerisch-schwäbische Stadt, die die Patenschaft für einen ICE-Triebzug übernimmt. Künftig wird dieser ICE 3 als Botschafter für die Stadt Nördlingen mit dem Stadtnamen und -wappen auf beiden Zugseiten und -enden mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sein und die Riesmetropole in ganz Deutschland bekannt machen. „Das ist eine Auszeichnung wie eine Ehre für die Stadt Nördlingen“, so Lange.

Getauft wird der ICE übrigens im kleinen Rahmen, Ende Juni. Und dafür hält er auch tatsächlich in Nördlingen. (pm/RN)