Ein Konzert mit extremen technischen Anforderungen

Plus Klaus Ortler schildert erst, wie sich die Orgelmusik im 19. Jahrhundert verändert hat, bevor er selbst die Zuhörer in Erstaunen versetzt.

Im Rahmen der Thematischen Orgelkonzerte gab Klaus Ortler, hochqualifizierter Kantor und Organist an der katholischen St.-Salvator-Kirche, auf der großen Orgel der evangelischen St.-Georgs-Kirche eine Lektion in „Deutscher Romantik“.