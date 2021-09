Ein Lehrer weckte das Kunstinteresse in ihr

Plus Helga Hegendörfer aus Mönchsdeggingen zeigt in der Jubiläumsausstellung neue Werke über ihre Heimat.

Helga Hegendörfer stammt aus Mönchsdeggingen im Ries. Ihr Interesse am Künstlerischen wurde schon von ihrem Volksschullehrer geweckt und gefördert. Ihre Vita verzeichnet viele Kunststudienreisen, internationale Fortbildungen und Ausstellungen. Sie ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und wird unter anderem von der Saatchi Gallery, London, vertreten.