Nördlingen

vor 18 Min.

Ein Nördlinger Stadtrat fühlt sich von Kirche erpresst

Plus Im größten Nördlinger Stadtviertel, dem Wemdinger Viertel, soll ein neues Quartierszentrum mit Kita und Hospiz entstehen. Doch scheinbar plötzlich taucht ein Problem auf – und ein Stadtrat fühlt sich sogar erpresst.

Von Martina Bachmann

Harte Worte wählte Professor Wolfgang Mussgnug: „In der jetzigen Situation fühle ich mich als Stadtrat erpresst.“ Und zwar von der Katholischen Kirche – genauer gesagt von der Katholischen Kirchenstiftung Sankt Josef. Was den Grünen so erzürnte? Die Stiftung will ein Baudenkmal abreißen und der Stadtrat sollte dazu am Donnerstagabend sein Einverständnis geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

