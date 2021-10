Ein (fast) perfektes Verbrechen auf der Bühne

Plus Gibt es den perfekten Mord, bei dem der Täter ungeschoren davonkommt? Im Nördlinger Klösterle gibt es darauf eine mögliche Antwort – mit der gelungene Inszenierung des Hitchcock-Klassikers „Bei Anruf Mord“.

Gibt es den perfekten Mord? Bei es dem Täter gelingt, alle Spuren zu verwischen und alle Hinweise zu beseitigen, die ihn entlarven könnten? Ganze Legionen von Krimi-Autoren beschäftigen sich mit diesem Thema und konstruieren dabei die verzwicktesten Fälle. Einer der Klassiker ist „Bei Anruf Mord“ von Frederick Knott, der von Alfred Hitchcock im Jahr 1954 mit Grace Kelly und Ray Milland verfilmt wurde. Das Kriminalstück kam nun in einer Theaterfassung im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen im Klösterle zur Aufführung.