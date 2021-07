Ein neuer Einsatzleitwagen für die Nördlinger Feuerwehr

Die Nördlinger Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug, das in einem ökumenischen Gottesdienst gesegnet wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen hat einen neuen Einsatzleitwagen erhalten. Er dient dem Einsatzleiter als Fahrzeug zur Einsatzstelle und dort als Verbindungsstelle zur Integrierten Leitstelle, zu anderen Feuerwehren und zu Hilfsorganisationen, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes in St. Georg wurde das Fahrzeug gesegnet; es wird am 19. Juli offiziell in Dienst gestellt.

Dekan Gerhard Wolfermann und Diakon Roland Kiechle gestalteten den Gottesdienst, der ganz im Zeichen des Einsatzes für andere stand. Ein Ensemble der Knabenkapelle sorgte für die musikalische Umrahmung, einige Feuerwehrleute sprachen Fürbitten.

Nördlingens Oberbürgermeister dankt der Feuerwehr

In seinem Grußwort dankte Oberbürgermeister David Wittner den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten: „Ohne engagierte und motivierte Feuerwehrleute, die bereit sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Freizeit, aber auch ihre Gesundheit für den Dienst am Nächsten einzusetzen, könnte eine Feuerwehr nicht bestehen – da würden auch die modernsten Fahrzeuge und Geräte nichts helfen.“

Gleichzeitig betonte er, dass „nur eine entsprechende Ausstattung bestmögliche Einsätze ermöglicht“ und richtete Worte des Dankes auch an den Stadtrat für die Aufgeschlossenheit gegenüber den Belangen der Feuerwehr. Der Stadtrat hatte immerhin rund 140.000 Euro für das Fahrzeug, das bereits im Dezember 2019 in Auftrag gegeben wurde, bewilligt.

30.000 Euro davon erhält die Stadt als Zuwendung vom Freistaat Bayern. Stadtbrandinspektor Marco Kurz berichtete, dass der Beschaffungsweg für das Fahrzeug, das am 21. Juni abgeholt werden konnte, von zahlreichen Problemen begleitet war. Nun sei man froh, endlich mit der Einweisung in den neuen Einsatzleitwagen beginnen zu können. (pm)