Einbrecher in stillgelegter Anker-Brauerei

Unbekannter Täter erbeutet in zwei Büros rund 600 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Fensterscheibe der ehemaligen Ankerbrauerei ein und stieg in die dortigen Büros ein. Er durchsuchte nach Polizeiangaben das Haupt - und Nebenbüro und entwendete aus zwei Geldtaschen insgesamt rund 600 Euro. Am Fenster selber entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro, so die Polizei weiter. (pm)