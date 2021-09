Nördlingen

16:00 Uhr

Eine Getriebene der Wissenschaft: "Marie Curie" im Klösterle aufgeführt

Die „theaterlust München“ zeigt im Klösterle das Stück „Marie Curie“. Regisseur Thomas Luft hat eine moderne Inszenierung gewählt. So befinden sich alle Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne, werden aber nur punktuell aktiv und bleiben ansonsten als sitzende Silhouetten präsent. Das Bild zeigt vorn Marie und Pierre Curie.

Plus In „Marie Curie“ wird das Leben der großen Physikerin nachgezeichnet. Die „theaterlust München“ bringt das Stück nach Nördlingen. Anja Klawun brilliert in der Titelrolle.

Von Toni Kutscherauer

Den Naturwissenschaftlern gilt sie bis heute als Ikone, die Physikerin und Chemikerin Marie Curie (1867 bis 1934). Denn zum einen war sie eine obsessive Forscherin, die als erste Frau mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Zum anderen bahnte sie sich gegen viele Widerstände ihren Weg in einer von Männern dominierten Welt der Wissenschaft. Im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen präsentierte nun die „theaterlust München“ das biografische Schauspiel „Marie Curie“ im Klösterle.

