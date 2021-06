Nördlingen

06.06.2021

Eine Mess' im Kleinformat, wie ist das? Ein Rundgang

Plus Die Nördlinger Mess' findet in diesem Jahr nur als kleine Mess' statt. Wie sieht das in der Praxis aus? Eine Reportage aus einer erwachenden Stadt.

Man riecht es. Es ist dieser leichte Bierdunst, der ein wenig in der Nase zwickt. Manchmal, je nach Wind, schwallt an diesem Samstagabend ein Hauch dieses Geruchs von den Bierbänken herüber. Es ist Mess’, doch es ist kein Volksfest. Es ist die kleine Mess’, die in Nördlingen stattfindet und vor allem aus der Außengastronomie besteht. Wie sieht das aus?

Themen folgen