Eine Schule macht Street Art in der Nördlinger Fußgängerzone

Ein Kunstprojekt der Grundschule Mitte ist in Nördlingen geplant. Wie genau das aussehen soll.

Zum Abschluss des Schuljahres wird die Grundschule Mitte mit Außenstelle Baldingen ein besonderes Kunstprojekt umsetzen: Street Art in der Fußgängerzone. Auch weil die vergangenen Wochen für Kinder und Jugendliche nicht einfach waren, soll dieses besondere Kunstprojekt das Gemeinschaftsgefühl und die künstlerische Motivation der Schülerinnen und Schüler steigern, wie die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Die Klassen der Grundschule Mitte werden mit der für das Projekt verantwortlichen Lehrerin Birgit Langseder und weiteren Lehrerinnen und Lehrern eine Idee des Künstlers David Zinn mit eigenen Bildern aus Kreide nachahmen. Der amerikanische Künstler zählt zu den bedeutendsten Straßenkünstlern der Welt. Seine humoristischen Kunstwerke hat er auf viele Pflaster und Bodenbeläge weltweit gemalt. Dabei geht es nach ersten Mal-Versuchen im Schulhof nun darum, die Entwürfe in der Nördlinger Fußgängerzone umzusetzen.

Freiflächen in der Innenstadt werden von Grundschule bemalt

Am Montag, 19. Juli 2021 gestalten die Schülerinnen und Schüler die Freiflächen am Marktplatz, beginnend am Wasserspiel bis zum Kriegerbrunnen, dann in der Fußgängerzone bis zur „Alten Schranne“, entlang des Straßenzuges „Bei den Kornschrannen“ bis zur großen Freifläche in der Löpsinger Straße und bis zur Einfahrt in die Tiefgarage. Auch weitergehende Flächen von der Tiefgarage im Kaufringhaus bis zur Eisengasse könnten bei Bedarf noch genutzt werden.

Jede Klasse erhält einen vorher klar festgelegten Abschnitt und könne die im Vorfeld gemachten Entwürfe auf den Flächen bzw. den dort nutzbaren, stehenden Objekten umsetzen. Zum Abschluss der Mal-Aktion werden die Bilder fotografiert und später dann als großflächiges Bild gedruckt.

Bilder sollen ausgestellt werden

Eine Ausstellung im Rahmen der „Wochen der Integration“ im September 2021 ist geplant. „Dass die Kinder der Grundschule Nördlingen-Mitte mit Außenstelle Baldingen es sich zur Aufgabe machen, die Fußgängerzone Nördlingens nach dem Vorbild David Zinns bunt zu gestalten, ist eine großartige Idee,“ findet Oberbürgermeister Wittner. Er hat der Schule bereits die Unterstützung der Stadt signalisiert.

Zuschauerinnen und Zuschauer können die Kunstaktion der Klassen am Montag, 19. Juli 2021, von 8 bis 12 Uhr im Bereich zwischen Marktplatz und Eisengasse verfolgen. Sie werden jedoch ebenso wie der notwendige Lieferverkehr auf besondere Rücksichtnahme auf die Kinder hingewiesen. Bei Schlechtwetter findet die Aktion am Mittwoch, 22. Juli, statt. (pm)