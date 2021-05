Nördlingen

06:00 Uhr

Eine Stadtführung beim Sport? In Nördlingen geht das

Präsentation „Sightrunning“ am Startpunkt Reimlinger Tor mit (von links) Lisa Gericke, Sebastian Böhme (Fit for Life), Daniel Wizinger (Leiter Sachgebiet Veranstaltungen und Tourismus), Oberbürgermeister David Wittner und Susanne Vierkorn (Stadtmarketingverein).

Plus Die Stadt präsentiert mit der Initiative „Nördlingen bewegt Dich“ eine besondere Art der Stadtführung. Wo man Laufen mit Geschichte verbinden kann.

Von Peter Urban

„Entdecke die Stadt in deinen Laufschuhen“ ist ein neues Angebot, das die Aktion „ Nördlingen bewegt Dich“ in Zusammenarbeit mit dem Nördlinger Fit for Life-Sportstudio entwickelt hat. Auf 6,7 Kilometern Strecke rund um die (und in der) Stadt stellt „Sightrunning“ eine Kombination aus Laufen, Workouts, etwas Geschichte und interessanten Insider-Infos für Einheimische und vor allem lauffreudige Gäste dar. Wie läuft das Ganze ab?

