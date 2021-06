Eine Zugtaufe für den ICE Nördlingen

Plus Im Nördlinger Bahnhof bekommt ein ICE 3 den Namen der Stadt. Wer diesen Zug nutzt und ein Foto von sich macht, der kann eine Berlinfahrt gewinnen.

Den wichtigsten Job des Tages hat Josef Moser. 31 Jahre ist er alt, Lokführer wollte er schon immer werden. An diesem Montag sitzt er im Führerstand des ICEs, der bislang nur eine Nummer aber keinen Namen hat. Moser fährt den Zug ins Ries, zu seiner Taufe im Nördlinger Bahnhof.