Einfach nur Lust auf Jazz

Plus Trotz widriger Umstände feiert die Nördlinger Stadtjazzerey ein musikalisches Fest.

Vielleicht hätte die Ankündigung des Doppelkonzertes der Stadtkapelle und der Stadtjazzerey anders formuliert werden sollen. Denn während nachmittags um 18 Uhr bei der Serenade noch herrliches Wetter war und laut Veranstalter circa 140 Zuschauer der Stadtkapelle lauschten, trübte sich das Wetter danach bedrohlich ein, tief-dunkle Wolken und ein heftiger Wind verhießen nichts Gutes. Wenn dann der Konzerteinladung „Nur bei geeigneter Witterung“ vorangestellt wird, ist es nicht zu vermeiden, dass viele zweifelnde Zuschauer lieber zu Hause bleiben. So hatte die Stadtjazzerey, die ihr Equipment sicherheitshalber in die Sommerhalle verfrachtet hatte, zu Beginn nur zwölf (!) Zuschauer.