Nördlingen

vor 32 Min.

Entgleister Zug: Nicht der erste Betriebsunfall dieser Art in Nördlingen

Plus Am Montag haben nach einem Betriebsunfall bei der Bahn in Nördlingen die Reparaturen begonnen. Es war nicht der erste dieser Art. Züge aus Donauwörth halten wieder im Bahnhof.

Von Verena Mörzl

Es erfordert viel Mühe, bis die Holzschwelle unter den Gleisen herausgezogen ist. Ein Bagger muss dafür mit einer schmalen Schaufel die großen Schottersteine herauslöffeln. Gleisarbeiter hatten diese schon gelockert. Dann zieht der Bagger die Holzschwelle seitlich heraus. 14 weitere Weichenschwellen müssen auf die selbe Weise herausgelöst werden. Doch damit nicht genug. Nachdem vergangene Woche ein Zug im Nördlinger Bahnhof entgleist ist, stehen umfangreiche Reparatur-Arbeiten an. Fahrgäste müssen noch immer mit Beeinträchtigungen rechnen, doch es gibt gute Nachrichten für die Verbindung nach Donauwörth.

