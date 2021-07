Entsetzen in Nördlingen über Drahtfalle in Stadtmauerdurchgang

Plus Polizeichef Walter Beck sagt: Kleinkind hätte stranguliert werden können. Auch für Radler war der Draht eine große Gefahr - das hat auch mit seiner Farbe zu tun.

Das hätte schlimm ausgehen können: Unbekannte haben in einem Durchgang der Nördlinger Stadtmauer einen dünnen Draht gespannt. „Höchst abscheulich“, nennt Nördlingens Polizeichef Walter Beck die Tat. Er sagt: Wäre ein Kleinkind mit einem Rad in den Draht gefahren, hätte es stranguliert werden können.