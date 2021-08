Erst die Riesbahn, dann die Hesselbergbahn

Plus Erst muss die Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth modernisiert werden, dann kann man über die Reaktivierung der Hesselbergbahn nachdenken, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Es sind noch sehr viele Hindernisse zu überwinden, bevor auf der Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen wieder Personenzüge fahren können: Das ist die Bilanz der RN-Themenwoche zur Hesselbergbahn. Am Ende wird es wohl auf den politischen Willen ankommen, auf die Ausdauer derjenigen, die die Reaktivierung wollen – und auf den Zeitgeist.