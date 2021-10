Nördlingen

Erstmals seit Corona: Chor des Posaunenbezirks spielt

Plus Der Chor des Posaunenbezirks Donau-Ries spielt erstmals wieder in einer großen Kirche. Bei einem Titel von Reinhard Mey läuft das Ensemble zur Hochform auf.

Von Peter Urban

Pfarrer Reinhard Caesperlein sprach wohl allen Musikerinnen und Musikern aus der Seele, als er zu Beginn der Bläserandacht des Posaunenbezirks Donau-Ries in der Nördlinger St.-Georgs-Kirche – die erste große Veranstaltung seit der Pandemie – ein paar Worte an sie richtete. Man müsse jetzt nicht mehr „verstohlen“ am Gartenzaun spielen oder in Kleingruppen mit zwei oder drei Kollegen. Und er fügte hinzu: „Und dann gleich in einem so großen, wohlklingenden Haus.“ Nicht, dass jetzt alles in Ordnung wäre, aber gerade in Zeiten so gegensätzlicher Erfahrungen im Corona und seinen begleitenden Erfahrungen sei die Sprache der Musik doch ein überaus tröstendes Element.

