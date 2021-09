Nördlingen

vor 33 Min.

Fachakademie Maria Stern: Tattoos und Piercings sind jetzt erlaubt

Die Fachakademie Maria Stern in Nördlingen lässt ab dem kommenden Schuljahr auch Schülerinnen und Schüler mit Tattoos und Piercings zu. Bislang war das nicht erlaubt.

Plus Wegen Piercings musste Lisa Lang die Fachakademie Maria Stern in Nördlingen verlassen – diese hat nun Konsequenzen aus dem Fall gezogen. Was Schule und Ex-Schülerin jetzt dazu sagen.

Von Mark Masuch

Die Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern in Nördlingen dürfen jetzt auch Schülerinnen und Schüler mit Körperschmuck besuchen. Vorausgegangen war der Fall einer Aalenerin, die die Einrichtung wegen ihrer Tattoos und Piercings im vergangenen Jahr verlassen musste. Daraufhin warf man der Schule in Nördlingen Diskriminierung vor. Wie äußert sich die Schülerin jetzt?

