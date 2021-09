Fahrrad in Nördlingen gestohlen

Ein Fahrrad wurde am Montag in Nördlingen gestohlen, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Bulls ist am Montag in Nördlingen entwendet worden. Die Tat hat sich laut Polizeibericht zwischen 6.30 und 13.15 Uhr ereignet, das Rad (Typ Bushtail) stand im Fahrradabstellplatz am Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise unter 09081/2956-0. (pm)

Lesen Sie dazu auch