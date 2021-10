Fahrrad in Nördlingen gestohlen

Ein Fahrrad ist in Nördlingen gestohlen worden, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Fahrrad ist am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr in Nördlingen gestohlen worden. Es handelt sich laut Polizei um ein silber-rotes Herrenmountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail. Das Fahrrad wurde vom Besitzer an einem Baum in der Nürnberger Straße auf Höhe der Firma Varta abgestellt.

Die Polizei Nördlingen sucht Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib des Fahrrades geben können und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)