Nördlingen: Fahrraddieb kehrt zum Tatort zurück und wird erwischt

Ein Fahrrad wird am Nördlinger Bahnhof gestohlen. Später sieht der Besitzer wie sein Fahrrad von einer anderen Person gefahren wird und ruft die Polizei.

Ein 24-jähriger Fahrraddieb ist in Nördlingen erwischt worden, als er mit dem gestohlen Fahrrad am Tatort gesehen wurde. Nach Angaben der Polizei wurde am Dienstag einem 17-Jährigen bei den Fahrradstellplätzen am Bahnhof das verschlossene Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Fahrraddieb wird noch am gleichen Tag festgenommen

Er sei am gleichen Tag noch einmal mit seinen Eltern zum Tatort zurückgekommen, um danach zu suchen. Dabei sei ihm eine andere Person aufgefallen, die am Bahnhof mit seinem Fahrrad unterwegs war. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Eigentumsverhältnisse nach eigenen Angaben klären und einen 24-jährigen des Fahrraddiebstahls überführen. (pm)

