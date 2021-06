Falscher Kripobeamter ruft Nördlinger an

Ein Betrüger hat in Nördlingen Bürger angerufen. Er sei Kripobeamter, sagte er - und wollte vor allem eines von den Menschen wissen.

Ein Betrüger hat am Donnerstagabend mehrere Bürger aus dem Nördlinger Stadtbereich angerufen. Der Unbekannte gab sich laut Polizeibericht als Kripobeamter aus. Er erzählte den Menschen, dass rumänische Diebe in der Nachbarschaft festgenommen worden seien. Der Betrüger gab vor, dass bei den Dieben Adressen der Angerufenen gefunden worden seien und wollte nun wissen, ob diese über Vermögenswerte verfügen.

Bürger reagieren besonnen

In allen Fällen reagierten die Betroffenen besonnen. Sie fielen nicht auf diese Betrugsmasche herein und legten auf. Die Polizei Nördlingen warnt in ihrer Pressemitteilung eindringlich: "Geben Sie keine persönliche Daten an unbekannte Personen heraus." (pm)

