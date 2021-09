Farbbeutel gegen Hauswand geworfen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag und Mittwoch Farbe an ein Nördlinger Haus geworfen.

Farbe hat ein Unbekannter zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, an die Hausfassade des Anwesens An der Reimlinger Mauer 34 geworfen. Der Täter verursachte laut den Beamten in Nördlingen einen Sachschaden von circa 1500 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

