Feier eskaliert, Mann beißt Mann in die Hand

Zu einem Streit ist es am Donnerstag in Nördlingen gekommen. Dabei schlugen sich zwei junge Männer.

Eine Feier unter Freunden ist am Donnerstagabend in der Sonnenstraße in Nördlingen eskaliert. Zwei Männer, die laut Polizei zuvor reichlich Alkohol konsumiert haben, gerieten in einen Streit.

Ein 30-Jähriger soll den 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, der habe daraufhin zurückgeschlagen und soll dabei sein Gegenüber in die linke Hand gebissen haben. Beide erhalten nun Strafanzeigen. (pm)