Fensterscheibe von Haustür in Nördlingen eingeschlagen

Eine unbekannte Person hat eine Haustür in Nördlingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, gegen 22.15 Uhr An der Reimlinger Mauer die Fensterscheibe einer Haustür eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)