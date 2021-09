Illegale Müllentsorgung in der Region

Bislang unbekannte Täter haben in Nördlingen und Fessenheim illegal Müll entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Nördlingen und Fessenheim illegal Müll entsorgt. Laut Polizeibericht wurden neben einem Feldweg westlich von Fessenheim rund zwei Kubikmeter Sperrmüll abgelagert. In Nördlingen wurden zwei Säcke mit Haushaltsmüll vor einem Anwesen in der Herrengasse abgelegt. Zeugenhinweise sind an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

