Nördlingen

14:02 Uhr

Feuerwehr löscht brennenden Kleintransporter in Nördlingen

In Nördlingen brannte am Sonntagabend ein Kleintransporter in der Würzburger Straße. Rund 35 Einsatzkräfte rücken aus.

Auf einem Firmengelände in der Würzburger Straße in Nördlingen hat sich am Sonntagabend ein Fahrzeug entzündet. Die Feuerwehren waren schnell zur Stelle und löschten die Flammen. Ursache für das Feuer soll ein technischer Defekt an dem Kleintransporter gewesen sein, berichtet die Polizei. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 15.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Nördlingen und Baldingen mit insgesamt 35 Einsatzkräften zur Stelle, so die Polizei weiter.

