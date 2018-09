vor 33 Min.

Nördlingen: Filmstars zum Anfassen

Bei der Vorstellung des Films „Das schönste Mädchen der Welt“ stellten sich die Schauspieler den Fragen des Publikums und erzählten auch Privates.

Von Toni Kutscherauer

Das Movieworld in Nördlingen ist ein beliebtes und gut frequentiertes Kino. Dennoch dürfte es nicht allzu oft der Fall sein, dass das Foyer bereits am frühen Nachmittag prall gefüllt und die 15.00 Uhr-Vorstellung bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Allerdings ist es auch nicht alltäglich, dass ein Regisseur zusammen mit seinen Schauspielern vor Ort ist, um dem Publikum seinen neuen Film zu präsentieren.

Vor allem weibliche Teenies waren es, die am Samstag in Scharen ins Movieworld strömten, denn es ging um die derzeit angesagteste Jugend-Komödie: Im Rahmen seiner Kino-Tour machte der aus dem Ries stammende Filmemacher und Drehbuchautor Aron Lehmann mit seinem brandaktuellen Streifen „Das schönste Mädchen der Welt“ Station in Nördlingen. Vor zwei Tagen startete der Film bundesweit in den Kinos und wurde von der Kritik nahezu euphorisch gefeiert: im überregionalen Teil der Rieser Nachrichten erhielt er fünf von fünf Sternen und in der Video-Kolumne der Online-Ausgabe schaffte er es sogar auf die erste Seite der Süddeutschen Zeitung.

Es herrschte fast so etwas wie Filmfestival-Atmosphäre im Movieworld, denn mit an Bord hatte Aron Lehmann neben einem Team des Film-Verleihs gleich vier seiner Nachwuchs-Schauspieler: Luna Wedler (Roxy) und Aaron Hilmer (Cyril) sind im Film die beiden unglücklich verliebten Hauptdarsteller, während Jonas Ems den coolen Aufreißer Benno und Hussein Eliraqui seinen Wasserträger Cem geben. Obwohl die Truppe bereits seit drei Wochen durch die Kino-Metropolen in Deutschland, Österreich und der Schweiz tourt, präsentierte sich das Ensemble seinen jugendlichen Fans als Stars zum Anfassen. Zunächst wurden im Foyer des Movieworld Autogramme geschrieben und Selfies geschossen. Danach platzierte man sich geduldig vor einer Filmplakatwand, bis auch das letzte Foto mit den Idolen im Kasten beziehungsweise im Handy war.

Als dann im voll besetzten Kinosaal alle ihre Plätze eingenommen hatten, stellten sich Schauspieler und Regisseur noch den Fragen der Besucher, die allesamt bereitwillig beantwortet wurden. So berichtete etwa Luna Wedler, dass sie soeben ihre Schauspielausbildung an der European Film Actor School in Zürich abgeschlossen hat. Und Aaron Hilmer räumte ein, dass er ganz schön üben musste, um die Rap-Battle-Szenen im Film authentisch rüber zu bringen.

Schließlich wurde noch der mit Spannung erwartete Film gezeigt, in dem der schüchterne Außenseiter Cyril die neu in die Klasse gekommene Roxy anschmachtet. Ober-Macho Benno und der schöne, aber strohdumme Rick sorgen für allerlei erotische Verwicklungen, ehe „Das schönste Mädchen der Welt“ einem ihrer Verehrer ihr Herz öffnet. Nach der Vorstellung sah man ausschließlich glückliche Gesichter aus dem Kinosaal kommen: Alle befragten Jugendlichen fanden den Film „einfach super“ und die Begegnung mit den Filmstars ein „Wahnsinns-Erlebnis“. Die Film-Crew war zu diesem Zeitpunkt schon längst über alle Berge, denn am gleichen Tag standen bei der Kino-Tour mit Regensburg und Nürnberg noch zwei weitere Termine auf dem Programm.

Für alle, die am Samstag keine Zeit hatten: „Das schönste Mädchen der Welt“ läuft im Nördlinger Movieworld von Montag bis Mittwoch jeweils 16.00 Uhr und 20.15 Uhr.

