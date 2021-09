Fotografien zwischen Bodensee und fliegenden Untertassen

Plus Hans Engelhardts Leidenschaft ist die Fotografie. Seine Kunst ist vielfältig, die er unter anderem in der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins zeigt.

In einer kleinen Serie stellen die Rieser Nachrichten die Künstler der Jubiläumsausstellung des Kunstvereins vor. Den Anfang macht Hans Engelhardt. Seit dem Jahr 2000 beschäftigt er sich intensiver mit dem Thema „Fotografie“. Was zeichnet ihn aus?