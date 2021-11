Frau begeht Ladendiebstahl

In einem Nördlinger Drogeriemarkt hat eine 26-Jährige einige Waren entwendet. Der Wert der Beute ist gering.

Kosmetikartikel im Wert von knapp 20 Euro hat am Freitagnachmittag eine 26-jährige Frau in einem Drogeriemarkt in Nördlingen entwendet. Sie wurde dabei laut Polizeibericht von einer Verkäuferin beobachtet, gestellt und der Polizei übergeben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch