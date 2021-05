Frau fährt Kraftrad - hat aber keinen Führerschein

Frau fährt ohne Führerschein in Nördlingen. Dann kontrolliert sie die Polizei.

Eine Frau ist am Dienstagvormittag ohne Führerschein in Nördlingen gefahren. Die 57-Jährige wurde lazt Polizeibericht in der Würzburger Straße mit ihrem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Frau konnte für das Fahrzeug keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Strafanzeige gegen sie erstellt wurde. (pm)

