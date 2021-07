Frau fährt unter Alkoholeinfluss Auto

Eine Frau ist in Nördlingen angehalten worden. Laut Polizei fuhr die Frau mit 0,84 Promille Auto.

In der Hofer Straße in Nördlingen hat die Polizei am Sonntag gegen 11.45 Uhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin angehalten. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass diese unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,84 Promille ergeben, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Frau erhält nun ein Fahrverbot und eine Geldbuße. (pm)