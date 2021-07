Frau geht ohne Geld zum Baumarkt und versucht zu stehlen

Eine Frau ist am Dienstag ohne Geldbeutel zum Einkaufen gegangen. Ein Ladendetektiv merkte, wie sie Waren im Wert von 250 Euro zu stehlen versuchte.

In einem Baumarkt in der Hofer Straße hat am Dienstagnachmittag eine 57-Jährige Frau versucht, mehrere Gegenstände unerkannt aus dem Laden zu bringen. Dem aufmerksamen Ladendetektiv war dies nach Polizeiangaben jedoch nicht entgangen und er habe die Ladendiebin noch rechtzeitig stoppen können.

Insgesamt seien mehrere Artikel im Gesamtwert von knapp 250 Euro dann zum Vorschein gekommen. Die Frau aus dem mittelfränkischen Landkreis Ansbach hatte keinen Geldbeutel dabei und hätte somit auch nichts ordnungsgemäß bezahlen können, heißt es im Polizeibericht. (pm)