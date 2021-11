Frau will Rollerfahrer überholen und stößt mit diesem zusammen

Bei einem Unfall stürzt ein Rollerfahrer und verletzt sich. Eine 68-Jährige wollte überholen, als der Fahrer abbog.

Ein Unfall hat sich am Dienstag, kurz nach 11 Uhr, auf der Staatsstraße 2213 bei Nördlingen ereignet. Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem Roller von Nördlingen kommend in Richtung Deiningen. Auf Höhe der Heutalhöfe wollte er nach links in Richtung Löpsingen abbiegen, wie die Polizei schildert.

Zur gleichen Zeit wollte eine hinter ihm fahrende 68-jährige Frau ihn mit ihrem Pkw überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich dabei eine Oberschenkelfraktur zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt circa 2000 Euro. (pm)