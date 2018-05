vor 16 Min.

Nördlingen: Freibier, Spanferkel und schöne Bäume

Am Wochenende küren die Rieser Nachrichten auf der Kaiserwiese den prächtigsten Maibaum der Region.

Wer hat den schönsten Maibaum im Ries? Am Wochenende werden wir es erfahren, denn dann steht der 45. Maibaumwettbewerb in der Profiklasse „Fichten“ an, der von den Rieser Nachrichten und dem Fürst Wallerstein Brauhaus veranstaltet wird. Es gilt, den Titelverteidiger, die Maibaumfreunde Nähermemmingen, zu schlagen. Sie hatten bereits zwei Jahre in Folge die schönste Fichte im Ries geschnitzt.

In der Profi-Klasse bewerten sich die Teilnehmer dieser Kategorie gegenseitig. Am Ende gewinnt der Baum mit der höchsten Punktzahl. Jedes teilnehmende Team stellt ein oder mehrere Jurymitglieder, die die anderen teilnehmenden Gruppen bereits am 1. und 2. Mai mit deren Bäumen bewertet haben.

Teilnehmer sind in diesem Jahr die Maibaumfreunde aus Laub, Wolferstadt, Unterwilfingen, Baldingen und Balgheim, die Freiwilligen Feuerwehren aus Amerdingen, Bissingen und Kirchheim, die KLJB Amerbach, der Jugendtreff Ebermergen, die Trachtenkapelle und Education’ 94 Marktoffingen, der Schützenverein/Haisle Meade, sowie die Maibaumfreunde Nähermemmingen.

Wer mit seinem Maibaum nicht in der Profiklasse antreten wollte, hatte die Möglichkeit, an einem Online-Wettbewerb teilzunehmen. Hier gibt es keine Jury, sondern es gewinnt derjenige, der im Internet die meisten Stimmen erhält. Auf der Homepage www.rieser-nachrichten.de/rn-maibaum sind die Maibäume zu finden. Die Onlinebewertung endet heute, am 4. Mai, um 12 Uhr. Jeder kann hier von ein bis fünf Herzen vergeben. Der Baum mit dem besten Herzen-Durchschnitt wird zum Sieger gekürt. Zu gewinnen gibt es bis zu 200 Liter Bier in der ProfiKlasse und Spanferkel; online sind bis zu 80 Liter Bier drin.

Siegerehrung für Profiklasse und Onlinewettbewerb ist am Samstag, 5. Mai, auf dem Stabenfest. Ab 19 Uhr spielt die Party-Band „S.O.S“, gegen 20 Uhr werden die Gewinner des Maibaumwettbewerbs auf der Bühne des Festzelts bekannt gegeben. In diesem Jahr neu ist der Sonderpreis für die Unterkategorien Spitze und Kranz, schönster Stamm und schönste Platzgestaltung. Der jeweilige Sieger der Unterkategorie gewinnt 30 Liter Bier. RN